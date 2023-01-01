Hyundai Tucson
Преимущества:
- Светодиодная оптика
- Легкосплавные диски 17- го радиуса
- Датчик дождя/света
- Регулировка рулевой колонки в 2-х плоскостях
- Электропривод зеркал
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Датчики парковки спереди и сзади
- Система помощи при спуске с горы
- Подогрев передних сидений
- Обогрев лобового стекла
- Подогрев рулевого колеса
- Без ключевой доступ
- Кнопка start/stop
- 2-х зонный климат - контроль
- USB разъемы для задних пассажиров
- Розетка 12V в багажнике
- Защитная сетка радиатора
- Защита картера двигателя
id221369