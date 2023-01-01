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Hyundai Tucson
2023
3 656 000 ₽
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Hyundai Tucson 2023

3 656 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 98 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 221369
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 58

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:

- Светодиодная оптика
- Легкосплавные диски 17- го радиуса
- Датчик дождя/света
- Регулировка рулевой колонки в 2-х плоскостях
- Электропривод зеркал
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Датчики парковки спереди и сзади
- Система помощи при спуске с горы
- Подогрев передних сидений
- Обогрев лобового стекла
- Подогрев рулевого колеса
- Без ключевой доступ
- Кнопка start/stop
- 2-х зонный климат - контроль
- USB разъемы для задних пассажиров
- Розетка 12V в багажнике
- Защитная сетка радиатора
- Защита картера двигателя

id221369

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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