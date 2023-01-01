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Hyundai Tucson
2019
2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Tucson 2019

2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 79766 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 006235
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 244

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида

id006235

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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