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Hyundai Tucson
2022
3 600 000 ₽
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Hyundai Tucson 2022

3 600 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 14871 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 74
  • VIN 167064
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:

- Один собственник
- В заводском лакокрасочном покрытии.
- Климат-контроль
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Датчик дождя
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto
- Усилитель руля
- Центральный замок
- ДУ центрального замка
- Электро- привод зеркал
- Обогрев зеркал
- Электростеклоподъёмники
- Подогрев сидений передних и задних
- Подогрев рулевого колеса
- Регулировка рулевой колонки
- Электро - привод сиденья водителя
- Ручная регулировка пассажирского сиденья
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Датчики парковки спереди и сзади
- Система помощи при трогании в гору
- Система помощи при спуске
- Автоматический стояночный тормоз
- Запуск двигателя кнопкой
- Складное заднее сиденье (1/3-2/3)
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Светодиодные фары

167064

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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