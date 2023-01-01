Hyundai Tucson
Преимущества:
- Один собственник
- В заводском лакокрасочном покрытии.
- Климат-контроль
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Датчик дождя
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto
- Усилитель руля
- Центральный замок
- ДУ центрального замка
- Электро- привод зеркал
- Обогрев зеркал
- Электростеклоподъёмники
- Подогрев сидений передних и задних
- Подогрев рулевого колеса
- Регулировка рулевой колонки
- Электро - привод сиденья водителя
- Ручная регулировка пассажирского сиденья
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Датчики парковки спереди и сзади
- Система помощи при трогании в гору
- Система помощи при спуске
- Автоматический стояночный тормоз
- Запуск двигателя кнопкой
- Складное заднее сиденье (1/3-2/3)
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Светодиодные фары
167064