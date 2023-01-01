Hyundai Tucson

Преимущества:

- Один собственник

- В заводском лакокрасочном покрытии.

- Климат-контроль

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Датчик дождя

- Мультимедийная система с камерой заднего вида

- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto

- Усилитель руля

- Центральный замок

- ДУ центрального замка

- Электро- привод зеркал

- Обогрев зеркал

- Электростеклоподъёмники

- Подогрев сидений передних и задних

- Подогрев рулевого колеса

- Регулировка рулевой колонки

- Электро - привод сиденья водителя

- Ручная регулировка пассажирского сиденья

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система стабилизации (ESP)

- Датчики парковки спереди и сзади

- Система помощи при трогании в гору

- Система помощи при спуске

- Автоматический стояночный тормоз

- Запуск двигателя кнопкой

- Складное заднее сиденье (1/3-2/3)

- Датчик давления в шинах

- Круиз-контроль

- Светодиодные фары

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