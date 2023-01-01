Hyundai Tucson
Преимущества: - Электронный ПТС - Заводское лакокрасочное покрытие - Кондиционер (климат 2-зонный) - Бортовой компьютер - Датчик дождя и света - Круиз-контроль - Навигационная система - Усилитель рулевого управления - Обогрев сидений - Подогрев руля - Электрообогрев лобового стекла - Электроскладывание зеркал - Система доступа без ключа - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - Антипробуксовочная система - Система курсовой устойчивости - Парктроник - Камера заднего вида
244719