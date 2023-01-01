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Hyundai Tucson
2019
2 310 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Tucson 2019

2 310 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.6d AMT (136 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 38428 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 74
  • VIN 992116
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:

- Климат-контроль 1-зонный
- Датчик света
- Навигационная система
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник задний

992116

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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