Hyundai Tucson
Преимущества:
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Ahdroid Auto
- Камера заднего вида
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод сидения водителя
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Система помощи при спуске
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Раздельный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Круиз-контроль
- Полный электропакет
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания
- Передние и задние датчики парковки
- Оригинальные легкосплавные R18 диски
340884