Hyundai Tucson

Преимущества:

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Ahdroid Auto

- Камера заднего вида

- Светодиодная головная оптика

- Электропривод сидения водителя

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Система помощи при спуске

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Раздельный климат-контроль

- Датчики света и дождя

- Круиз-контроль

- Полный электропакет

- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания

- Передние и задние датчики парковки

- Оригинальные легкосплавные R18 диски

340884