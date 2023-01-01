Hyundai Tucson
Преимущества:
- Климат 3-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида
382336