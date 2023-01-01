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Hyundai Tucson
2023
3 905 000 ₽
Возможна доставка
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Hyundai Tucson 2023

3 905 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Travel
  • Год 2023
  • Пробег 25 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 066
  • VIN 213832
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Казахстана
- Электронный ПТС, без регистрационных действий
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
Комплектация Travel
- Двухзонный климат-контроль
- Отделка салона коричневой кожей
- Черный потолок
- Электропривод сидения водителя
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Обогрев передних и задних сидений
- Мультимедийная система с Android Auto
- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом
- Cветодиодная оптика спереди и сзади
- Обогрев лобового стекла
- Камера заднего вида
- Система помощи при спуске
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние

213832

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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