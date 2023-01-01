Hyundai Tucson

Преимущества:

- Автомобиль ввезен из Казахстана

- Электронный ПТС, без регистрационных действий

- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

Комплектация Travel

- Двухзонный климат-контроль

- Отделка салона коричневой кожей

- Черный потолок

- Электропривод сидения водителя

- Бесключевой доступ и запуск двигателя

- Обогрев передних и задних сидений

- Мультимедийная система с Android Auto

- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом

- Cветодиодная оптика спереди и сзади

- Обогрев лобового стекла

- Камера заднего вида

- Система помощи при спуске

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Датчики парковки передние и задние

213832