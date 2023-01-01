Hyundai Tucson
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Казахстана
- Электронный ПТС, без регистрационных действий
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
Комплектация Travel
- Двухзонный климат-контроль
- Отделка салона коричневой кожей
- Черный потолок
- Электропривод сидения водителя
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Обогрев передних и задних сидений
- Мультимедийная система с Android Auto
- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом
- Cветодиодная оптика спереди и сзади
- Обогрев лобового стекла
- Камера заднего вида
- Система помощи при спуске
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
213832