Hyundai Tucson
Преимущества:
- Автомобиль ввезен в РФ в 2022 году
-1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Пакет N-Line
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Панорамное остекление кузова
- Вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с функцией памяти водительского
- Черный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев всех сидений
- Спортивный мультифункциональный руль с обогревом
- Электропривод багажной двери с функцией Hands Free
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Адаптивный круиз-контроль
- Система контроля удержания в полосе
- Система активной помощи при парковке
- Система контроля слепых зон
- Система контроля давления в шинах
- Передние и задние датчики парковки
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