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Hyundai Tucson
2022
4 738 000 ₽
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Hyundai Tucson 2022

4 738 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0d AT (186 л.с.) 4WD
  • Комплектация N Line Prestige
  • Год 2022
  • Пробег 5500 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 060
  • VIN 127168
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:
- Автомобиль ввезен в РФ в 2022 году
-1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Пакет N-Line
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Панорамное остекление кузова
- Вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с функцией памяти водительского
- Черный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев всех сидений
- Спортивный мультифункциональный руль с обогревом
- Электропривод багажной двери с функцией Hands Free
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Адаптивный круиз-контроль
- Система контроля удержания в полосе
- Система активной помощи при парковке
- Система контроля слепых зон
- Система контроля давления в шинах
- Передние и задние датчики парковки

127168

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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