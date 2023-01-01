Hyundai Tucson

Преимущества:

- Автомобиль ввезен в РФ в 2022 году

-1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Пакет N-Line

- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная система освещения

- Панорамное остекление кузова

- Вентиляция передних сидений

- Электропривод передних сидений с функцией памяти водительского

- Черный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Раздельный климат-контроль

- Обогрев всех сидений

- Спортивный мультифункциональный руль с обогревом

- Электропривод багажной двери с функцией Hands Free

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Адаптивный круиз-контроль

- Система контроля удержания в полосе

- Система активной помощи при парковке

- Система контроля слепых зон

- Система контроля давления в шинах

- Передние и задние датчики парковки

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