Hyundai Tucson
Преимущества:
- Светодиодная оптика
- Тканевый салон черного цвета
- Датчик дождя и света
- Регулировка рулевой колонки в 2-плоскостях
- Электропривод водительского сиденья
- Электропривод зеркал
- Ручная регулировка пассажирского сиденья
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Датчики парковки спереди и сзади
- Система помощи при спуске с горы
- Подогрев передних сидений
- Обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида
- Подогрев рулевого колеса
- Бесключевой доступ
- Кнопка start/stop
- 2-зонный климат - контроль
- USB разъемы для задних пассажиров
- Розетка 12V в багажнике
- Полно размерное запасное колесо
- Защитная сетка радиатора
- Защита картера двигателя
256302