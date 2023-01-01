Hyundai Tucson

Преимущества:

- Светодиодная оптика

- Тканевый салон черного цвета

- Датчик дождя и света

- Регулировка рулевой колонки в 2-плоскостях

- Электропривод водительского сиденья

- Электропривод зеркал

- Ручная регулировка пассажирского сиденья

- Мультимедийная система с камерой заднего вида

- Датчики парковки спереди и сзади

- Система помощи при спуске с горы

- Подогрев передних сидений

- Обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида

- Подогрев рулевого колеса

- Бесключевой доступ

- Кнопка start/stop

- 2-зонный климат - контроль

- USB разъемы для задних пассажиров

- Розетка 12V в багажнике

- Полно размерное запасное колесо

- Защитная сетка радиатора

- Защита картера двигателя

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