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Hyundai Tucson
2023
4 099 000 ₽
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Hyundai Tucson 2023

4 099 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Family
  • Год 2023
  • Пробег 503 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 151
  • VIN 256302
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:

- Светодиодная оптика
- Тканевый салон черного цвета
- Датчик дождя и света
- Регулировка рулевой колонки в 2-плоскостях
- Электропривод водительского сиденья
- Электропривод зеркал
- Ручная регулировка пассажирского сиденья
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Датчики парковки спереди и сзади
- Система помощи при спуске с горы
- Подогрев передних сидений
- Обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида
- Подогрев рулевого колеса
- Бесключевой доступ
- Кнопка start/stop
- 2-зонный климат - контроль
- USB разъемы для задних пассажиров
- Розетка 12V в багажнике
- Полно размерное запасное колесо
- Защитная сетка радиатора
- Защита картера двигателя

256302

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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