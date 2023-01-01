Infiniti G

Дорогие наши клиенты,

Мы рады представить вам Infiniti G 2011 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Это стильное купе - кабриолет с большим количеством дополнительных опций, которые делают езду еще более комфортной и удобной.

Опции нашего автомобиля включают в себя камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, hands-free, мультифункциональное рулевое колесо, электропривод зеркал, подогрев сидений, навигационную систему, передние и задние электростеклоподъемники и передние сиденья с электроприводом, сиденье водителя с памятью.

Автомобиль находится в прекрасном техническом и эстетическом состоянии, полностью готов к использованию новыми владельцами.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и поможет оформить сделку в кратчайшие сроки.

id400049