Infiniti Q60

Друзья, рады представить вам Infiniti Q60 - один из самых элегантных и надежных автомобилей. Если вы хотите приобрести автомобиль, который будет сочетать в себе стильный дизайн, высокую производительность и безопасность, то этот автомобиль - оптимальный выбор.

Этот автомобиль был куплен у официального дилера и имеет всего одного владельца в ПТС, что гарантирует его надежность и безопасность. Заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает долговечность и защиту от повреждений, а оклейка полиуретановой пленкой передней части кузова (капот, передний бампер, передние крылья, стойки и полоса на крыше вокруг лобового стекла, накладки зеркала заднего вида, зона под ручками, зона погрузки багажника на заднем бампере, передняя световая оптика) надежно защищает автомобиль от механических повреждений и сохраняет его первоначальное состояние.

Кроме того, на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля был нанесен керамический состав, который обеспечивает дополнительную защиту от царапин и коррозии. Теперь ваш автомобиль будет всегда выглядеть как новый!

Но это не все - цвет данного авто - настоящий эксклюзив! В России всего 20 автомобилей этой модели, а с таким цветом это единственный экземпляр. Именно поэтому, при покупке вы получите не только автомобиль, но и уникальный экземпляр, который будет являться знаком статуса и успеха.

Комплектация Infiniti Q60 включает в себя все необходимое для комфортной и безопасной езды. Кондиционер с климатом двух зон позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне, а тонированные стекла обеспечивают дополнительный комфорт в жаркую погоду. Светодиодные фары гарантируют отличную видимость на дороге в любое время суток, а навигационная система поможет вам быстро и безошибочно добраться до места назначения.

Подогрев руля и сидений обеспечивает комфорт в холодное время года, а салон из натуральной кожи с темным цветом создает элегантный и стильный образ. Камера заднего и переднего вида позволяют парковаться с легкостью и уверенностью.

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