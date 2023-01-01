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Infiniti Q60
2021
5 450 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti Q60 2021

5 450 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60
Infiniti Q60

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель Q60
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (211 л.с.)
  • Комплектация Премиум
  • Год 2021
  • Пробег 1287 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Красный
  • VIN 480078
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.
  • Воблер 30

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti Q60

Друзья, рады представить вам Infiniti Q60 - один из самых элегантных и надежных автомобилей. Если вы хотите приобрести автомобиль, который будет сочетать в себе стильный дизайн, высокую производительность и безопасность, то этот автомобиль - оптимальный выбор.

Этот автомобиль был куплен у официального дилера и имеет всего одного владельца в ПТС, что гарантирует его надежность и безопасность. Заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает долговечность и защиту от повреждений, а оклейка полиуретановой пленкой передней части кузова (капот, передний бампер, передние крылья, стойки и полоса на крыше вокруг лобового стекла, накладки зеркала заднего вида, зона под ручками, зона погрузки багажника на заднем бампере, передняя световая оптика) надежно защищает автомобиль от механических повреждений и сохраняет его первоначальное состояние.

Кроме того, на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля был нанесен керамический состав, который обеспечивает дополнительную защиту от царапин и коррозии. Теперь ваш автомобиль будет всегда выглядеть как новый!

Но это не все - цвет данного авто - настоящий эксклюзив! В России всего 20 автомобилей этой модели, а с таким цветом это единственный экземпляр. Именно поэтому, при покупке вы получите не только автомобиль, но и уникальный экземпляр, который будет являться знаком статуса и успеха.

Комплектация Infiniti Q60 включает в себя все необходимое для комфортной и безопасной езды. Кондиционер с климатом двух зон позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне, а тонированные стекла обеспечивают дополнительный комфорт в жаркую погоду. Светодиодные фары гарантируют отличную видимость на дороге в любое время суток, а навигационная система поможет вам быстро и безошибочно добраться до места назначения.

Подогрев руля и сидений обеспечивает комфорт в холодное время года, а салон из натуральной кожи с темным цветом создает элегантный и стильный образ. Камера заднего и переднего вида позволяют парковаться с легкостью и уверенностью.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор. Не упустите возможность приобрести уникальный автомобиль Infiniti Q60 уже сегодня!

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Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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