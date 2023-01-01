Infiniti QX50

Дорогие друзья, мы рады представить вам Infiniti QX50, 2022 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание элегантности и комфорта, что будет незамедлительно замечено почти каждым водителем.

Кроме того, мы гарантируем безопасность и качество этого превосходного автомобиля. Он поставляется с электронным ПТС, без регистраций, и заводским лакокрасочным покрытием. Наличие бронепленки делает его непреодолимым и защищенным от любых непредвиденных ситуаций на дороге.

Красивый дизайн и роскошное оформление интерьера Infiniti QX50 обеспечат вам удобство и комфорт при каждой поездке. У этой модели есть также рекомендуемые функции, например, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения.

Мы с гордостью предлагаем вам возможность провести тест-драйв с Infiniti QX50, чтобы убедиться в его превосходстве и превосходстве марки Infiniti в целом. Контактные данные вы можете найти на нашем сайте. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

С Infiniti QX50 вы получите лучшее качество автомобиля, безопасность, комфорт и роскошь в одном пакете. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

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