Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Infiniti QX50
2022
5 329 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Infiniti QX50 2022

5 329 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50
Infiniti QX50

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX50
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 CVT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 1523 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 112440
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 231

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Infiniti QX50

Дорогие друзья, мы рады представить вам Infiniti QX50, 2022 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание элегантности и комфорта, что будет незамедлительно замечено почти каждым водителем.

Кроме того, мы гарантируем безопасность и качество этого превосходного автомобиля. Он поставляется с электронным ПТС, без регистраций, и заводским лакокрасочным покрытием. Наличие бронепленки делает его непреодолимым и защищенным от любых непредвиденных ситуаций на дороге.

Красивый дизайн и роскошное оформление интерьера Infiniti QX50 обеспечат вам удобство и комфорт при каждой поездке. У этой модели есть также рекомендуемые функции, например, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения.

Мы с гордостью предлагаем вам возможность провести тест-драйв с Infiniti QX50, чтобы убедиться в его превосходстве и превосходстве марки Infiniti в целом. Контактные данные вы можете найти на нашем сайте. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

С Infiniti QX50 вы получите лучшее качество автомобиля, безопасность, комфорт и роскошь в одном пакете. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

id112440

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Infiniti

Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80

Infiniti QX80
2019

5 932 000 ₽

Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70 Infiniti QX70

Infiniti QX70
2016

2 420 000 ₽

Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50

Infiniti QX50
2018

2 620 000 ₽

Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50

Infiniti QX50
2016

2 075 000 ₽

Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80

Infiniti QX80
2020

7 750 000 ₽

Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50 Infiniti Q50

Infiniti Q50
2016

1 820 000 ₽

Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50

Infiniti QX50
2022

5 329 000 ₽

Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60 Infiniti QX60

Infiniti QX60
2019

3 335 000 ₽

Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50 Infiniti QX50

Infiniti QX50
2022

5 775 000 ₽

Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80 Infiniti QX80

Infiniti QX80
2015

3 590 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа