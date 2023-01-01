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Infiniti QX55
2021
5 200 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Infiniti QX55 2021

5 200 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55
Infiniti QX55

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX55
  • Поколение QX55
  • Модификация 2.0 CVT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 9993 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 554941
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX55

Мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Infiniti QX55, который был приобретен у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Этот автомобиль был в одних руках, поэтому Вы можете быть уверены в его безупречном техническом состоянии.

Infiniti QX55 оснащен множеством дополнительных опций, которые позволят Вам наслаждаться комфортом и ощущением спортивности во время езды. Среди них выделяются спортивная тормозная система M-sport, премиальная аудиосистема Harman&Kardon, расширенная мультимедиа-система, навигационная система и многие другие. Электронный ПТС и наличие только одного владельца увеличивают возможность заключения безопасной сделки при покупке данного автомобиля.

Infiniti QX55 - это автомобиль, который порадует Вас своей функциональностью и надежностью, при этом обеспечивая комфортное и уютное пространство внутри. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, а также организовать просмотр и тест-драйв.

id554941

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Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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