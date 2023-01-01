Infiniti QX55

Мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Infiniti QX55, который был приобретен у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Этот автомобиль был в одних руках, поэтому Вы можете быть уверены в его безупречном техническом состоянии.

Infiniti QX55 оснащен множеством дополнительных опций, которые позволят Вам наслаждаться комфортом и ощущением спортивности во время езды. Среди них выделяются спортивная тормозная система M-sport, премиальная аудиосистема Harman&Kardon, расширенная мультимедиа-система, навигационная система и многие другие. Электронный ПТС и наличие только одного владельца увеличивают возможность заключения безопасной сделки при покупке данного автомобиля.

Infiniti QX55 - это автомобиль, который порадует Вас своей функциональностью и надежностью, при этом обеспечивая комфортное и уютное пространство внутри. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, а также организовать просмотр и тест-драйв.

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