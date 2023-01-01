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Infiniti QX56
2013
3 270 000 ₽
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Infiniti QX56 2013

3 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56
Infiniti QX56

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX56
  • Поколение II
  • Модификация 5.6 AT (405 л.с.) 4WD
  • Комплектация Hi-tech
  • Год 2013
  • Пробег 134728 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 001048
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5552 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 405 л.с.
  • Воблер 313

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX56

Уважаемые автомобилисты!
Мы предлагаем вашему вниманию автомобиль Infiniti QX56 2013 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки нашими экспертами.

Наш автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями для максимального комфорта и безопасности во время поездок. В нем вы найдете третий ряд сидений, что идеально подходит для большой семьи или путешествующих компаний. Кроме того, для дополнительного удобства пассажиров в автомобиле имеется вентиляция сидений и раздельный климат-контроль.

В Infiniti QX56 2013 года выпуска установлена мультимедийная система Android, которая обеспечивает доступ к широкому спектру развлечений и информации во время путешествия. Наличие люка придает автомобилю дополнительный шарм, а также позволяет наслаждаться свежим воздухом и живописными видами.

Мониторы для задних пассажиров обеспечивают возможность просмотра фильмов, сериалов и других видеофайлов в хорошем качестве, что особенно приятно для детей и подростков.

Infiniti QX56 2013 года выпуска - это автомобиль, который станет надежным помощником в любой поездке. Наши эксперты провели тщательную проверку каждого элемента, чтобы вы могли быть уверены в его безопасности и работоспособности на протяжении всего срока эксплуатации.

Не упустите свой шанс приобрести Infiniti QX56 2013 года выпуска уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем профессиональный подход и максимально быстрое оформление сделки. Будьте уверены - с нами ваша покупка будет комфортной и выгодной!

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