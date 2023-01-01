Infiniti QX56

Уважаемые автомобилисты!

Мы предлагаем вашему вниманию автомобиль Infiniti QX56 2013 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки нашими экспертами.

Наш автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями для максимального комфорта и безопасности во время поездок. В нем вы найдете третий ряд сидений, что идеально подходит для большой семьи или путешествующих компаний. Кроме того, для дополнительного удобства пассажиров в автомобиле имеется вентиляция сидений и раздельный климат-контроль.

В Infiniti QX56 2013 года выпуска установлена мультимедийная система Android, которая обеспечивает доступ к широкому спектру развлечений и информации во время путешествия. Наличие люка придает автомобилю дополнительный шарм, а также позволяет наслаждаться свежим воздухом и живописными видами.

Мониторы для задних пассажиров обеспечивают возможность просмотра фильмов, сериалов и других видеофайлов в хорошем качестве, что особенно приятно для детей и подростков.

Infiniti QX56 2013 года выпуска - это автомобиль, который станет надежным помощником в любой поездке. Наши эксперты провели тщательную проверку каждого элемента, чтобы вы могли быть уверены в его безопасности и работоспособности на протяжении всего срока эксплуатации.

Не упустите свой шанс приобрести Infiniti QX56 2013 года выпуска уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем профессиональный подход и максимально быстрое оформление сделки. Будьте уверены - с нами ваша покупка будет комфортной и выгодной!

id001048