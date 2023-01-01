Infiniti QX60
В продаже автомобиль Infiniti QX60. Идеальное состояние, с заводским лакокрасочным покрытием кузова. Приобретался у официального дилера, имеет 1 собственника и оригинальный ПТС. Автомобиль прошел полное дилерское обслуживание.
Преимущества данного авто:
- Кожаный салон и комфортабельные передние сиденья с подогревом для максимального удобства во время поездок.
- 3-х зонный климат-контроль, который создает наилучший микроклимат для каждого пассажира.
- Кнопка старт/стоп, бесключевой доступ и парктроники, которые значительно улучшают управляемость и безопасность при движении.
Дополнительные опции включают такие элементы, как датчики дождя и света, подогрев руля и круиз-контроль, что делает поездку еще более комфортной. Электрорегулировка руля и сидений способствуют улучшенной эргономике водительского места. Присутствует камера заднего вида, что обеспечивает дополнительную безопасность во время парковки.
Автомобиль имеет люк и 7 мест, идеально подходит для большой семьи или для поездок с друзьями.
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