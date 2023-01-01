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Infiniti QX60
2018
3 349 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti QX60 2018

3 349 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60
Infiniti QX60

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX60
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 3.5 CVT (262 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 65498 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 544431
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 262 л.с.
  • Воблер 30

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX60

В продаже автомобиль Infiniti QX60. Идеальное состояние, с заводским лакокрасочным покрытием кузова. Приобретался у официального дилера, имеет 1 собственника и оригинальный ПТС. Автомобиль прошел полное дилерское обслуживание.

Преимущества данного авто:

- Кожаный салон и комфортабельные передние сиденья с подогревом для максимального удобства во время поездок.
- 3-х зонный климат-контроль, который создает наилучший микроклимат для каждого пассажира.
- Кнопка старт/стоп, бесключевой доступ и парктроники, которые значительно улучшают управляемость и безопасность при движении.

Дополнительные опции включают такие элементы, как датчики дождя и света, подогрев руля и круиз-контроль, что делает поездку еще более комфортной. Электрорегулировка руля и сидений способствуют улучшенной эргономике водительского места. Присутствует камера заднего вида, что обеспечивает дополнительную безопасность во время парковки.

Автомобиль имеет люк и 7 мест, идеально подходит для большой семьи или для поездок с друзьями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id544431

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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