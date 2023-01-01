Infiniti QX60

В продаже автомобиль Infiniti QX60. Идеальное состояние, с заводским лакокрасочным покрытием кузова. Приобретался у официального дилера, имеет 1 собственника и оригинальный ПТС. Автомобиль прошел полное дилерское обслуживание.

Преимущества данного авто:

- Кожаный салон и комфортабельные передние сиденья с подогревом для максимального удобства во время поездок.

- 3-х зонный климат-контроль, который создает наилучший микроклимат для каждого пассажира.

- Кнопка старт/стоп, бесключевой доступ и парктроники, которые значительно улучшают управляемость и безопасность при движении.

Дополнительные опции включают такие элементы, как датчики дождя и света, подогрев руля и круиз-контроль, что делает поездку еще более комфортной. Электрорегулировка руля и сидений способствуют улучшенной эргономике водительского места. Присутствует камера заднего вида, что обеспечивает дополнительную безопасность во время парковки.

Автомобиль имеет люк и 7 мест, идеально подходит для большой семьи или для поездок с друзьями.

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