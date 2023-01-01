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Infiniti QX70
2014
2 599 000 ₽
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Infiniti QX70 2014

2 599 000 ₽
Возможна доставка
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Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70
Infiniti QX70

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX70
  • Поколение QX70
  • Модификация 3.0d AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Elegance
  • Год 2014
  • Пробег 164413 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 94
  • VIN 005655
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2993 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX70

Преимущества:

- Люк с электроприводом
- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти
- Камеры кругового обзора
- Акустическая система BOSE

005655

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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