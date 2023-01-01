Infiniti QX80

Дорогие друзья!

Сегодня мы рады предложить Вам уникальную возможность стать обладателем легендарного автомобиля Infiniti QX80, 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет одного владельца. Более того, имеет оригинальный ПТС.

Infiniti QX80, 2019 года выпуска, оснащен мощным двигателем объемом 5.6 литров и автоматической коробкой передач, что позволяет ему развивать скорость до 405 лошадиных сил. Кроме того, этот автомобиль оснащен системой полного привода 4WD, которая обеспечивает надежность и безопасность на любой дороге.

При покупке данного автомобиля Вы получите не только эстетическое удовольствие от его роскошного внешнего вида, но и комфорт и удобство от его просторного интерьера и широкого выбора функций и опций.

Не упустите свой шанс стать обладателем Infiniti QX80, 2019 года выпуска, именно сейчас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор.

id100608