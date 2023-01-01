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Infiniti QX80
2019
6 589 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti QX80 2019

6 589 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX80
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 5.6 AT (405 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxe Sensory ProACTIVE (8-местный) (2018-2020)
  • Год 2019
  • Пробег 75400 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 100608
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5552 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 405 л.с.
  • Воблер 041

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX80

Дорогие друзья!

Сегодня мы рады предложить Вам уникальную возможность стать обладателем легендарного автомобиля Infiniti QX80, 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет одного владельца. Более того, имеет оригинальный ПТС.

Infiniti QX80, 2019 года выпуска, оснащен мощным двигателем объемом 5.6 литров и автоматической коробкой передач, что позволяет ему развивать скорость до 405 лошадиных сил. Кроме того, этот автомобиль оснащен системой полного привода 4WD, которая обеспечивает надежность и безопасность на любой дороге.

При покупке данного автомобиля Вы получите не только эстетическое удовольствие от его роскошного внешнего вида, но и комфорт и удобство от его просторного интерьера и широкого выбора функций и опций.

Не упустите свой шанс стать обладателем Infiniti QX80, 2019 года выпуска, именно сейчас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор.

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