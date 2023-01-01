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Infiniti QX80
2019
7 949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti QX80 2019

7 949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX80
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 5.6 AT (405 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 95483 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 101130
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5552 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 405 л.с.
  • Воблер 240

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX80

Мы рады представить Вам автомобиль Infiniti QX80 5.6 AT (405 л.с.) 4WD, выпущенный в 2019 году. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и роскошь.

Автомобиль приобретен у официального дилера, что обеспечивает его высокое качество и надежность. Электронный ПТС гарантирует законность происхождения машины. Кузов полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, а также имеет дополнительную защиту - полиуретановую пленку в круг, которая обеспечивает максимальную защиту от небольших повреждений и царапин.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. В него входят кондиционер, климат-контроль на три зоны, тонированные стекла, люк, сигнализация, дистанционный запуск двигателя, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, навигационная система, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, обогрев сидений, вентиляция передних сидений, камера 360°, система контроля слепых зон, система курсовой устойчивости, регулировка сиденья водителя с памятью и электроприводом.

Автомобиль имеет максимальную комплектацию, что делает его еще более комфортным и удобным для долгих поездок. Не менее важно, что на автомобиль установлен обвес Missuro S, который придает ему уникальный и стильный вид.

Infiniti QX80 предоставляет возможность семи людям с комфортом разместиться в салоне. Это отличное решение для большой семьи или для тех, кто часто путешествует в большой компании.

Если Вы ищете автомобиль, который обеспечит комфорт и роскошь во время долгих поездок, то Infiniti QX80 5.6 AT (405 л.с.) 4WD - это идеальный выбор для Вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор.

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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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