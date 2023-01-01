Infiniti QX80

Мы рады представить Вам автомобиль Infiniti QX80 5.6 AT (405 л.с.) 4WD, выпущенный в 2019 году. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и роскошь.

Автомобиль приобретен у официального дилера, что обеспечивает его высокое качество и надежность. Электронный ПТС гарантирует законность происхождения машины. Кузов полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, а также имеет дополнительную защиту - полиуретановую пленку в круг, которая обеспечивает максимальную защиту от небольших повреждений и царапин.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. В него входят кондиционер, климат-контроль на три зоны, тонированные стекла, люк, сигнализация, дистанционный запуск двигателя, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, навигационная система, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, обогрев сидений, вентиляция передних сидений, камера 360°, система контроля слепых зон, система курсовой устойчивости, регулировка сиденья водителя с памятью и электроприводом.

Автомобиль имеет максимальную комплектацию, что делает его еще более комфортным и удобным для долгих поездок. Не менее важно, что на автомобиль установлен обвес Missuro S, который придает ему уникальный и стильный вид.

Infiniti QX80 предоставляет возможность семи людям с комфортом разместиться в салоне. Это отличное решение для большой семьи или для тех, кто часто путешествует в большой компании.

Если Вы ищете автомобиль, который обеспечит комфорт и роскошь во время долгих поездок, то Infiniti QX80 5.6 AT (405 л.с.) 4WD - это идеальный выбор для Вас.

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