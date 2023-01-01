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Infiniti QX80
2016
3 399 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Infiniti QX80 2016

3 399 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX80
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 5.6 AT (405 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 186955 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 060339
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5552 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 405 л.с.
  • Воблер 172

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX80

Сегодня мы хотим предложить вам прекрасную возможность приобрести автомобиль Infiniti QX80 2016 года выпуска. Этот автомобиль поразит вас своими техническими характеристиками и высоким комфортом.

Infiniti QX80 оснащен большим количеством современных опций, которые позволят вам наслаждаться каждой поездкой. В нем установлены датчики давления в шинах, система курсовой устойчивости и кнопка запуска двигателя. Беcключевой доступ, парктроники и камера заднего вида - всё это делает использование этого автомобиля еще более удобным и безопасным.

Кроме того, в Infiniti QX80 есть ряд опций, которые повысят ваш комфорт во время поездки. Например, подогрев руля и заднего ряда сидений, hands free, мультифункциональное рулевое колесо и легкое управление багажником.

Одним из самых важных элементов безопасности является система предотвращения выезда из полосы движения (LKA). Она активируется, когда водитель выезжает за пределы своей полосы и помогает избежать аварийных ситуаций.

Этот автомобиль не только практичен и удобен, но и стильный. Ручки дверей хромированные, светодиодные фонари и остекление с защитой от ультрафиолета - всё это делает Infiniti QX80 настоящим гордостью своего владельца.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наша команда профессионалов ответит на все ваши вопросы и поможет вам стать обладателем этой замечательной машины.

id060339

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