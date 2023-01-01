Infiniti QX80

Сегодня мы хотим предложить вам прекрасную возможность приобрести автомобиль Infiniti QX80 2016 года выпуска. Этот автомобиль поразит вас своими техническими характеристиками и высоким комфортом.

Infiniti QX80 оснащен большим количеством современных опций, которые позволят вам наслаждаться каждой поездкой. В нем установлены датчики давления в шинах, система курсовой устойчивости и кнопка запуска двигателя. Беcключевой доступ, парктроники и камера заднего вида - всё это делает использование этого автомобиля еще более удобным и безопасным.

Кроме того, в Infiniti QX80 есть ряд опций, которые повысят ваш комфорт во время поездки. Например, подогрев руля и заднего ряда сидений, hands free, мультифункциональное рулевое колесо и легкое управление багажником.

Одним из самых важных элементов безопасности является система предотвращения выезда из полосы движения (LKA). Она активируется, когда водитель выезжает за пределы своей полосы и помогает избежать аварийных ситуаций.

Этот автомобиль не только практичен и удобен, но и стильный. Ручки дверей хромированные, светодиодные фонари и остекление с защитой от ультрафиолета - всё это делает Infiniti QX80 настоящим гордостью своего владельца.

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