Infiniti QX80
Приобретался у официального дилера
Один владелец
7 мест
Максимальная комплектация
Преимущества:
- 3х зонный климат-контроль
- Тонированные стекла
- Люк
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Навигационная система
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
- Обогрев сидений
- Вентиляция передних сидений
- Камера 360°
- Система контроля слепых зон
- Система курсовой устойчивости
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Мультимедийная система c функцией
подключения смартфона
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Подогрев рулевого колеса
002071