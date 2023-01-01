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Infiniti QX80
2020
8 049 000 ₽
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Infiniti QX80 2020

8 049 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80

Характеристики

  • Марка Infiniti
  • Модель QX80
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 5.6 AT (405 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 97060 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Желтый
  • Воблер 212
  • VIN 110272
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 5552 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 405 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 22
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Infiniti QX80

110272

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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