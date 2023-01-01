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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Isuzu MU-X
2022
5 450 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Isuzu MU-X 2022

5 450 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X
Isuzu MU-X

Характеристики

  • Марка Isuzu
  • Модель MU-X
  • Поколение II
  • Модификация 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация Comfort
  • Год 2022
  • Пробег 253 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001546
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 101

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Isuzu MU-X

Уважаемые покупатели!
Мы рады предложить вам уникальный автомобиль Isuzu MU-X, 2022 года выпуска. Автомобиль был ввезен из ОАЭ и местный утиль сбор был оплачен. ЭПТС действующий, поэтому вы станете первым собственником в Российской Федерации. Автомобиль остался в заводском лакокрасочном покрытии и полностью соответствует международным стандартам качества.

Комфортный и современный Isuzu MU-X, 2022 года выпуска, оснащен всем необходимым, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной. Автомобиль имеет бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, мультимедийную систему с функцией подключения смартфона, мультируль и многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы и провести тест-драйв, чтобы вы могли убедиться в качестве автомобиля. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем лучшего Isuzu MU-X, 2022 года выпуска.

id001546

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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Isuzu MU-X
2022

5 450 000 ₽

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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