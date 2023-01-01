Isuzu MU-X

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам уникальный автомобиль Isuzu MU-X, 2022 года выпуска. Автомобиль был ввезен из ОАЭ и местный утиль сбор был оплачен. ЭПТС действующий, поэтому вы станете первым собственником в Российской Федерации. Автомобиль остался в заводском лакокрасочном покрытии и полностью соответствует международным стандартам качества.

Комфортный и современный Isuzu MU-X, 2022 года выпуска, оснащен всем необходимым, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной. Автомобиль имеет бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, мультимедийную систему с функцией подключения смартфона, мультируль и многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы и провести тест-драйв, чтобы вы могли убедиться в качестве автомобиля. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем лучшего Isuzu MU-X, 2022 года выпуска.

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