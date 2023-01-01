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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
JAC J7
2023
2 420 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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JAC J7 2023

2 420 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7
JAC J7

Характеристики

  • Марка JAC
  • Модель J7
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 CVT (136 л.с.)
  • Комплектация Luxury
  • Год 2023
  • Пробег 974 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 43
  • VIN 025404
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

JAC J7

Преимущества:

-Без регистрации 2023г
-ЭПТС
-Комплектация Luxury
-Кнопка START/STOP
-Кондиционер (климат 1-зонный)
-Тонированные стекла
-Люк
-Легкосплавные диски, 15
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Регулировка сиденья водителя: по высоте
-Ручная регулировка сиденья пассажира
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-DVD
-Камера заднего вида

025404

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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