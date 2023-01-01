JAC J7
Преимущества:
-Без регистрации 2023г
-ЭПТС
-Комплектация Luxury
-Кнопка START/STOP
-Кондиционер (климат 1-зонный)
-Тонированные стекла
-Люк
-Легкосплавные диски, 15
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Регулировка сиденья водителя: по высоте
-Ручная регулировка сиденья пассажира
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-DVD
-Камера заднего вида
025404