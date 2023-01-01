Преимущества:
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Система доступа без ключа
- Камера заднего вида
- Система курсовой устойчивости
- Вебасто
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