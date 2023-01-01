Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
JAC T6
2020
1 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

JAC T6 2020

1 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6
JAC T6

Характеристики

  • Марка JAC
  • Модель T6
  • Поколение T6
  • Модификация 2.0d MT (136 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 190204 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серебряный
  • VIN 013152
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 291

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

JAC T6

Преимущества:
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Система доступа без ключа
- Камера заднего вида
- Система курсовой устойчивости
- Вебасто

id013152

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили JAC

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2022

2 170 000 ₽

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2023

2 480 000 ₽

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2023

2 250 000 ₽

JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6 JAC T6

JAC T6
2023

2 550 000 ₽

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2023

2 150 000 ₽

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2023

2 150 000 ₽

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2023

2 150 000 ₽

JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6 JAC JS6

JAC JS6
2023

2 599 000 ₽

JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro JAC T8 Pro

JAC T8 Pro
2023

2 920 000 ₽

JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7 JAC J7

JAC J7
2023

2 180 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа