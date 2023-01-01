Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jaguar F-Pace
2022
6 825 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Jaguar F-Pace 2022

6 825 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace

Характеристики

  • Марка Jaguar
  • Модель F-Pace
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация R-Dynamic S
  • Год 2022
  • Пробег 577 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 126
  • VIN 694968
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Jaguar F-Pace

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества: - Заводское лакокрасочное покрытие - Полноцветный ЖК-монитор 11.4" сенсорный - Камера заднего вида - Кондиционер (климат 2-зонный) - Светодиодные фары - Датчик дождя и света - Круиз-контроль - Навигационная система - Обогрев сидений - Электрообогрев лобового стекла - Электроскладывание зеркал - Электропривод крышки багажника - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - Антипробуксовочная система - Система курсовой устойчивости - Парктроник

694968

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа