Jaguar F-Pace
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества: - Заводское лакокрасочное покрытие - Полноцветный ЖК-монитор 11.4" сенсорный - Камера заднего вида - Кондиционер (климат 2-зонный) - Светодиодные фары - Датчик дождя и света - Круиз-контроль - Навигационная система - Обогрев сидений - Электрообогрев лобового стекла - Электроскладывание зеркал - Электропривод крышки багажника - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - Антипробуксовочная система - Система курсовой устойчивости - Парктроник
694968