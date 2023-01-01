Jaguar XE
Преимущества:
-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Ксеноновые фары
-Легкосплавные диски, 18
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Система доступа без ключа
-Электрообогрев лобового стекла
-Подогрев руля
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Антипробуксовочная система
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Камера задняя
909887