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Jaguar XE
2015
1 898 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Jaguar XE 2015

1 898 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE
Jaguar XE

Характеристики

  • Марка Jaguar
  • Модель XE
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (200 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 84935 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Голубой
  • Воблер 62
  • VIN 909887
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jaguar XE

Преимущества:

-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Ксеноновые фары
-Легкосплавные диски, 18
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Система доступа без ключа
-Электрообогрев лобового стекла
-Подогрев руля
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Антипробуксовочная система
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Камера задняя

909887

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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