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Jaguar XF
2018
2 689 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jaguar XF 2018

2 689 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF

Характеристики

  • Марка Jaguar
  • Модель XF
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AT (240 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 111633 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN Y65654
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 240 л.с.
  • Воблер 90

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jaguar XF

У нас есть одна великолепная машина для тех, кто не желает жертвовать комфортом и стилем, а также для тех, кто ищет надежный автомобиль. Мы представляем легендарный Jaguar XF 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера, который не просто является настоящим произведением искусства, но также имеет впечатляющий список опций, созданный специально для максимального удобства и удовольствия владельца.

Для обеспечения безопасности и уверенности за рулем, Jaguar XF имеет передние и задние датчики парковки, которые помогут избежать неприятностей при парковке, а также люк и черный потолок, добавляющие элегантности в интерьер автомобиля.

Но самое замечательное в Jaguar XF это Музыкальная система Meridian - она просто захватывает воображение и позволит наслаждаться любимой музыкой в высоком качестве звука.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Доверьтесь нам и наслаждайтесь покупкой. Единственное, на что Вам нужно будет обращать внимание в этой машине, это дорога перед Вами, она просто станет Вашим лучшим другом.

idY65654

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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