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Jaguar XF
2020
5 999 000 ₽
Возможна доставка
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Jaguar XF 2020

5 999 000 ₽
Возможна доставка
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Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF

Характеристики

  • Марка Jaguar
  • Модель XF
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Chequered Flag
  • Год 2020
  • Пробег 46781 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 292
  • VIN Y87013
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jaguar XF

Преимущества:
- 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Без ДТП
- Редкая комплектация Chequered Flag
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей
- Вентиляция передних сидений

Y87013

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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