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Jaguar XF
2017
2 784 000 ₽
Возможна доставка
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Jaguar XF 2017

2 784 000 ₽
Возможна доставка
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Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF
Jaguar XF

Характеристики

  • Марка Jaguar
  • Модель XF
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (200 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 141398 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 115
  • VIN Y61156
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jaguar XF

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Камера заднего вида

Y61156

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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