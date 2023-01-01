Jaguar XF
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Камера заднего вида
Y61156