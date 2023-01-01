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Jeep Cherokee
2017
2 099 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jeep Cherokee 2017

2 099 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Cherokee
  • Поколение V (KL)
  • Модификация 2.4 AT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 181017 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 506171
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2360 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 105

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Cherokee

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы рады представить Вам нашу новую модель - Jeep Cherokee 2017.

Новейший дизайн и передовые технологии производства делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ищет мощность, надежность и комфорт.

Jeep Cherokee 2017 имеет все необходимое для безопасной и комфортной поездки: электро регулировка водительского сиденья, кондиционер, камера заднего вида, круиз контроль, комбинированный салон, датчик света, датчик дождя и 4 системы езды - это только часть опций, которые доступны в этой модели.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты с радостью помогут Вам выбрать автомобиль, который лучше всего подойдет для Ваших потребностей и желаний.

Jeep Cherokee 2017 - это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, чтобы обеспечить максимальный комфорт при каждой поездке. Надежный двигатель и эффективная система управления обеспечивают высокую производительность и экономичность.

Это автомобиль, который подойдет как для городской езды, так и для дальних поездок. Мощность и комфорт - вот главные характеристики этого автомобиля, который станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.

Не упустите свой шанс приобрести Jeep Cherokee 2017 уже сегодня! Обратитесь к нам в автосалон и получите профессиональную консультацию по данному автомобилю.

id506171

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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