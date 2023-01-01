Jeep Gladiator

Хотите купить надежный и мощный пикап, который справится с любыми дорожными условиями? Тогда обратите внимание на модель Jeep Gladiator 3.0d AT (264 л.с.) 4WD 2021 года выпуска с пробегом 21471 км!

Этот пикап имеет все преимущества, которые вы ожидаете от марки Jeep: надежность, проходимость, мощность и комфорт. Адаптивный круиз-контроль, камеры переднего и заднего вида, обогрев сидений, парктроник и бесключевой доступ позволят вам чувствовать себя уверенно за рулем и наслаждаться комфортом во время поездок.

Дизельный двигатель с объемом 2987 см3 и мощностью 264 л.c. обеспечит высокую проходимость и динамичность в любых условиях. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечат плавность и устойчивость на дороге.

Красивый серый цвет пикапа Jeep Gladiator 3.0d AT (264 л.с.) 4WD 2021 года выпуска придется по душе любому автолюбителю, а его практичный и прочный кузов пикапа позволит использовать его как для повседневных нужд, так и для активного отдыха на природе.

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