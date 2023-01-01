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Jeep Gladiator
2021
7 198 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Jeep Gladiator 2021

7 198 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Gladiator
  • Поколение II (JT)
  • Модификация 3.0d AT (264 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 21471 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серый
  • VIN 604966
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 264 л.с.
  • Воблер 200

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Gladiator

Хотите купить надежный и мощный пикап, который справится с любыми дорожными условиями? Тогда обратите внимание на модель Jeep Gladiator 3.0d AT (264 л.с.) 4WD 2021 года выпуска с пробегом 21471 км!

Этот пикап имеет все преимущества, которые вы ожидаете от марки Jeep: надежность, проходимость, мощность и комфорт. Адаптивный круиз-контроль, камеры переднего и заднего вида, обогрев сидений, парктроник и бесключевой доступ позволят вам чувствовать себя уверенно за рулем и наслаждаться комфортом во время поездок.

Дизельный двигатель с объемом 2987 см3 и мощностью 264 л.c. обеспечит высокую проходимость и динамичность в любых условиях. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечат плавность и устойчивость на дороге.

Красивый серый цвет пикапа Jeep Gladiator 3.0d AT (264 л.с.) 4WD 2021 года выпуска придется по душе любому автолюбителю, а его практичный и прочный кузов пикапа позволит использовать его как для повседневных нужд, так и для активного отдыха на природе.

Не упустите возможность приобрести надежный и мощный пикап Jeep Gladiator 3.0d AT (264 л.с.) 4WD 2021 года выпуска с пробегом 21471 км по выгодной цене!

id604966

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