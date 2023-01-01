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Jeep Gladiator
2020
6 549 000 ₽
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Jeep Gladiator 2020

6 549 000 ₽
Возможна доставка
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Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Jeep Gladiator

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Gladiator
  • Поколение II (JT)
  • Модификация 3.6 AT (285 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 8092 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Голубой
  • Воблер 253
  • VIN 501991
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3604 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 285 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Gladiator

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Двухзонный климат-контроль
- Обогрев сидений
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
- Датчики света и дождя
- Съемная крыша

501991

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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