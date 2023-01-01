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Jeep Grand Cherokee
2021
5 900 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Jeep Grand Cherokee 2021

5 900 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Grand Cherokee
  • Поколение IV (WK2) Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (286 л.с.) 4WD
  • Комплектация TrailHawk
  • Год 2021
  • Пробег 8511 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 786796
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3604 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 286 л.с.
  • Воблер 10

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Бронированный автомобиль
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Grand Cherokee

Уважаемые клиенты! Представляем вашему вниманию надежный и стильный автомобиль - Jeep Grand Cherokee 2021 года выпуска, который имеет всего одного владельца.

Автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом всех сидений, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно независимо от погоды. Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам безопасно парковаться и маневрировать в ограниченных условиях.

Навигационная система позволит вам легко находить нужные места и не теряться на дорогах. А функция бесключевого доступа и запуска двигателя сделает вашу жизнь более удобной и позволит сразу же отправиться в путь, не тратя время на поиск ключей.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Команда профессиональных консультантов готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам принять правильное решение.

id786796

Fresh Ростов Вавилова
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