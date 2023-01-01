Jeep Grand Cherokee

Уважаемые клиенты! Представляем вашему вниманию надежный и стильный автомобиль - Jeep Grand Cherokee 2021 года выпуска, который имеет всего одного владельца.

Автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом всех сидений, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно независимо от погоды. Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам безопасно парковаться и маневрировать в ограниченных условиях.

Навигационная система позволит вам легко находить нужные места и не теряться на дорогах. А функция бесключевого доступа и запуска двигателя сделает вашу жизнь более удобной и позволит сразу же отправиться в путь, не тратя время на поиск ключей.

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