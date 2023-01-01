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Jeep Grand Cherokee
2018
4 200 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jeep Grand Cherokee 2018

4 200 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Grand Cherokee
  • Поколение IV (WK2) Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AT (250 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 112100 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 440030
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 250 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Grand Cherokee

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые покупатели, в нашем автосалоне вы можете приобрести эксклюзивный Jeep Grand Cherokee в модификации 3.0d AT (250 л.с.) 4WD. Этот автомобиль является настоящим украшением любой дороги и прекрасно подойдет для тех, кто ценит настоящее качество и комфорт.

Один взгляд на этот автомобиль достаточен, чтобы понять, что перед нами настоящее произведение искусства автомобильной индустрии. А внутри вы найдете все необходимое для удобства и комфорта в пути. Этот автомобиль имеет пробег всего 112100 километров, был ввезен в Россию в 2022 году и сохранил заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Наш Jeep Grand Cherokee оснащен множеством дополнительных опций, которые значительно расширяют возможности автомобиля. Например, вы можете наслаждаться премиальной аудиосистемой harman/kardon, а также использовать навигационную систему, камеру заднего вида, передние и задние датчики парковки. А уют и комфорт в салоне обеспечивают вентиляция передних и подогрев всех сидений, а также другие не менее важные опции.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам сделать правильный выбор и ответим на все интересующие вас вопросы. Стоимость автомобиля доступна только у нас. Не упустите свой шанс на настоящую эксклюзивность и надежность на дороге!

id440030

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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