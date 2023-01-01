Jeep Grand Cherokee

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Уважаемые покупатели, в нашем автосалоне вы можете приобрести эксклюзивный Jeep Grand Cherokee в модификации 3.0d AT (250 л.с.) 4WD. Этот автомобиль является настоящим украшением любой дороги и прекрасно подойдет для тех, кто ценит настоящее качество и комфорт.

Один взгляд на этот автомобиль достаточен, чтобы понять, что перед нами настоящее произведение искусства автомобильной индустрии. А внутри вы найдете все необходимое для удобства и комфорта в пути. Этот автомобиль имеет пробег всего 112100 километров, был ввезен в Россию в 2022 году и сохранил заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Наш Jeep Grand Cherokee оснащен множеством дополнительных опций, которые значительно расширяют возможности автомобиля. Например, вы можете наслаждаться премиальной аудиосистемой harman/kardon, а также использовать навигационную систему, камеру заднего вида, передние и задние датчики парковки. А уют и комфорт в салоне обеспечивают вентиляция передних и подогрев всех сидений, а также другие не менее важные опции.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам сделать правильный выбор и ответим на все интересующие вас вопросы. Стоимость автомобиля доступна только у нас. Не упустите свой шанс на настоящую эксклюзивность и надежность на дороге!

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