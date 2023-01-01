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Jeep Grand Cherokee
2022
8 189 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jeep Grand Cherokee 2022

8 189 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Grand Cherokee
  • Поколение V (WL)
  • Модификация 3.6 AT (297 л.с.) 4WD
  • Комплектация Limited
  • Год 2022
  • Пробег 812 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 527788
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3600 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 294 л.с.
  • Воблер 178

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Grand Cherokee

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Аудиосистема Alpine
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения

id527788

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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