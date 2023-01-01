Jeep Grand Cherokee
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Аудиосистема Alpine
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
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