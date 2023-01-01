Jeep Grand Cherokee

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Аудиосистема Alpine

- Навигация

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция передних сидений

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

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