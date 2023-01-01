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Jeep Grand Cherokee
2020
4 369 000 ₽
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Jeep Grand Cherokee 2020

4 369 000 ₽
Возможна доставка
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Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Grand Cherokee
  • Поколение IV (WK2) Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (290 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 112083 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 217
  • VIN 288116
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3604 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 290 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Grand Cherokee

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Климат-контроль
- Люк
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Кожаный салон
- Камера заднего вида

288116

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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