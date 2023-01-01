Jeep Wrangler

Мы рады представить вам автомобиль Jeep Wrangler, 2020 года выпуска. Этот внедорожник не оставит вас равнодушным своей функциональностью и надежностью.

Кузов белого цвета с эффектной формой придаст вашему образу уверенности и стиля. Двигатель бензиновый, объемом 3604 см³, мощностью 285 л.с. КПП автоматическая, а привод полный, что позволит вам чувствовать себя уверенно на любой дороге.

Автомобиль комплектуется множеством опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время езды. В салоне кроме кресел есть кондиционер с климат-контролем в двух зонах, круиз-контроль, а также системы ABS, антипробуксовки и курсовой устойчивости. К тому же, для вашего удобства установлена камера заднего вида.

Автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и прошел все необходимые проверки и сертификации. Вы можете быть уверены в его безопасности и надежности.

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