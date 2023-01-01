Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jeep Wrangler
2020
5 100 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Jeep Wrangler 2020

5 100 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Wrangler
  • Поколение IV (JL)
  • Модификация 3.6 AT (285 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 43221 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 505593
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3604 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 285 л.с.
  • Воблер 53

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
Развернуть

Информация

Jeep Wrangler

Мы рады представить вам автомобиль Jeep Wrangler, 2020 года выпуска. Этот внедорожник не оставит вас равнодушным своей функциональностью и надежностью.

Кузов белого цвета с эффектной формой придаст вашему образу уверенности и стиля. Двигатель бензиновый, объемом 3604 см³, мощностью 285 л.с. КПП автоматическая, а привод полный, что позволит вам чувствовать себя уверенно на любой дороге.

Автомобиль комплектуется множеством опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время езды. В салоне кроме кресел есть кондиционер с климат-контролем в двух зонах, круиз-контроль, а также системы ABS, антипробуксовки и курсовой устойчивости. К тому же, для вашего удобства установлена камера заднего вида.

Автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и прошел все необходимые проверки и сертификации. Вы можете быть уверены в его безопасности и надежности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку в самые короткие сроки. Будьте уверены, что приобретая автомобиль у нас, вы получаете только качественный продукт и профессиональный сервис.

id505593

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Jeep

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee
2018

3 880 700 ₽

Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler

Jeep Wrangler
2011

3 819 000 ₽

Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler

Jeep Wrangler
2018

4 351 001 ₽

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee
2018

5 775 000 ₽

Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee Jeep Cherokee

Jeep Cherokee
2019

3 255 000 ₽

Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass Jeep Compass

Jeep Compass
2020

2 629 000 ₽

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee
2012

1 450 000 ₽

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee
2012

1 711 001 ₽

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee
2016

3 355 000 ₽

Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler Jeep Wrangler

Jeep Wrangler
2021

5 555 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа