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Jeep Wrangler
2021
6 294 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jeep Wrangler 2021

6 294 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Wrangler
  • Поколение IV (JL)
  • Модификация 2.0hyb AT (381 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 21298 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 652354
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 381 л.с.
  • Воблер 275

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Wrangler

Дорогие друзья,

Сегодня мы хотим представить вам наш новый автомобиль - Jeep Wrangler. Этот яркий и мощный автомобиль привезен из США в 2023 году и имеет электронный ПТС, без владельцев в РФ.

Jeep Wrangler оборудован всеми необходимыми опциями, чтобы сделать вашу поездку максимально удобной и комфортной.

Датчики света и дождя позволят вам не беспокоиться о погодных условиях, а раздельный климат-контроль сделает температуру в салоне оптимальной для всех пассажиров. Круиз-контроль поможет вам сохранить скорость на трассе, а камера заднего вида и передние и задние датчики парковки сделают парковку максимально простой и безопасной. А если вы часто ездите зимой, то обогрев руля будет прекрасным дополнением к полному электропакету.

Инженеры и дизайнеры продумали каждую деталь Jeep Wrangler, чтобы сделать его идеальным автомобилем для любителей приключений и экстремального вождения. Не упустите возможность приобрести этот уникальный автомобиль по привлекательной цене.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе вашего нового автомобиля!

id652354

Fresh Воронеж Север
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