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Jeep Wrangler
2021
6 800 000 ₽
Доставка бесплатно
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Jeep Wrangler 2021

6 800 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Wrangler
  • Поколение IV (JL)
  • Модификация 3.0d AT (260 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 22700 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 815162
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 260 л.с.
  • Воблер 237

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jeep Wrangler

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль Jeep Wrangler, 2021 года выпуска, доступен к продаже. Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ и имеет заводской окрас кузова.

Кроме того, этот Jeep Wrangler оснащен дополнительными опциями, которые обеспечат комфорт и безопасность во время езды. В него входят камера заднего вида для удобной парковки, круиз-контроль для удержания постоянной скорости, климат-контроль для создания комфортной атмосферы в салоне, подогрев сидений для дополнительного комфорта в холодные дни, парктроник для облегчения парковки и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto для связи с вашим смартфоном.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id815162

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