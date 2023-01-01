Jeep Wrangler

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль Jeep Wrangler, 2021 года выпуска, доступен к продаже. Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ и имеет заводской окрас кузова.

Кроме того, этот Jeep Wrangler оснащен дополнительными опциями, которые обеспечат комфорт и безопасность во время езды. В него входят камера заднего вида для удобной парковки, круиз-контроль для удержания постоянной скорости, климат-контроль для создания комфортной атмосферы в салоне, подогрев сидений для дополнительного комфорта в холодные дни, парктроник для облегчения парковки и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto для связи с вашим смартфоном.

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