Jeep Wrangler

Преимущества:

- Автомобиль привезен из США в 2009 году

- Пробег реальный

- ДВС 3.8 V6 с компрессором MAGNUSON

- Выпуск нерж 2мм программа стенд 350 л.с.

- Акпп усиленна до 500л.с. ( фрикционы кевлар, планитарка)

- Поддон с увеличенного объма из алюминий с рёбрами жесткости для лучшего охлаждения и доп радиатором

- Тормоза Baer передние 6 поршневые, задние двух вентилируемые увеличенного диаметра под 20-е диски, с армированными шлагами и увеличенным ГТЦ с электро усилителем

- Колеса 35-е Mickey Thompson

- Лифт 2, 5 дюйма, пружины, гидро-отбойники, амортизаторы

- Fox c регулируемой жёсткостью, тяги, карданы, мосты, тяги, стабилизаторы, косточки все усиленно и произведено топовыми фирмами USA

- Установлен программатор SuperChips с возможность включения блокировок в движении на пониженной передачи

- Музыка Alpine с усилителем и буфером

- Траки на крыше, Хай-Джек

- Силовые бампера

- Защиты

- Салон перешит кожей Designo

- Воздушный сигнал

- Все изменения внесены в ПТС

721258