Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jeep Wrangler
2008
4 150 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Jeep Wrangler 2008

4 150 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Характеристики

  • Марка Jeep
  • Модель Wrangler
  • Поколение III (JK)
  • Модификация 3.8 AT (199 л.с.) 4WD
  • Год 2008
  • Пробег 88176 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 95
  • VIN 721258
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3778 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Jeep Wrangler

Преимущества:

- Автомобиль привезен из США в 2009 году
- Пробег реальный
- ДВС 3.8 V6 с компрессором MAGNUSON
- Выпуск нерж 2мм программа стенд 350 л.с.
- Акпп усиленна до 500л.с. ( фрикционы кевлар, планитарка)
- Поддон с увеличенного объма из алюминий с рёбрами жесткости для лучшего охлаждения и доп радиатором
- Тормоза Baer передние 6 поршневые, задние двух вентилируемые увеличенного диаметра под 20-е диски, с армированными шлагами и увеличенным ГТЦ с электро усилителем
- Колеса 35-е Mickey Thompson
- Лифт 2, 5 дюйма, пружины, гидро-отбойники, амортизаторы
- Fox c регулируемой жёсткостью, тяги, карданы, мосты, тяги, стабилизаторы, косточки все усиленно и произведено топовыми фирмами USA
- Установлен программатор SuperChips с возможность включения блокировок в движении на пониженной передачи
- Музыка Alpine с усилителем и буфером
- Траки на крыше, Хай-Джек
- Силовые бампера
- Защиты
- Салон перешит кожей Designo
- Воздушный сигнал
- Все изменения внесены в ПТС

721258

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа