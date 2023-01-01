Jeep Wrangler
Преимущества:
- Автомобиль привезен из США в 2009 году
- Пробег реальный
- ДВС 3.8 V6 с компрессором MAGNUSON
- Выпуск нерж 2мм программа стенд 350 л.с.
- Акпп усиленна до 500л.с. ( фрикционы кевлар, планитарка)
- Поддон с увеличенного объма из алюминий с рёбрами жесткости для лучшего охлаждения и доп радиатором
- Тормоза Baer передние 6 поршневые, задние двух вентилируемые увеличенного диаметра под 20-е диски, с армированными шлагами и увеличенным ГТЦ с электро усилителем
- Колеса 35-е Mickey Thompson
- Лифт 2, 5 дюйма, пружины, гидро-отбойники, амортизаторы
- Fox c регулируемой жёсткостью, тяги, карданы, мосты, тяги, стабилизаторы, косточки все усиленно и произведено топовыми фирмами USA
- Установлен программатор SuperChips с возможность включения блокировок в движении на пониженной передачи
- Музыка Alpine с усилителем и буфером
- Траки на крыше, Хай-Джек
- Силовые бампера
- Защиты
- Салон перешит кожей Designo
- Воздушный сигнал
- Все изменения внесены в ПТС
721258