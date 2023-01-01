Jetour Dashing

Уважаемые клиенты, мы хотим представить вам один из лучших современных автомобилей - Jetour Dashing, 2022 года выпуска. Этот автомобиль отличается стильным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Внутри вас встретит светлый салон, который прекрасно сочетается с панорамной крышей. Ощущение свободы и пространства будет сопровождать вас в каждой поездке.

Jetour Dashing оснащён бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что обеспечивает максимальный комфорт при использовании автомобиля. Электропривод передних сидений позволяет быстро и удобно подстроить их под вас, а 2-зонный климат-контроль, вентиляция и обогрев сидений помогут сохранять комфортную температуру в любых условиях.

На цифровой приборной панели вы всегда будете иметь под контролем все необходимые данные о состоянии автомобиля и текущей поездке. Контроль слепых зон и датчики парковки обеспечат максимальную безопасность при движении на дороге.

Jetour Dashing также оснащён электроприводом багажной двери и датчиком света, что делает использование автомобиля еще более удобным и практичным.

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