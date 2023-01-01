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Jetour Dashing
2022
3 490 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Jetour Dashing 2022

3 490 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель Dashing
  • Поколение Dashing
  • Модификация 1.5 AMT (147 л.с.)
  • Комплектация Базовая
  • Год 2022
  • Пробег 56 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 351734
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 156 л.с.
  • Воблер 91

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour Dashing

Уважаемые клиенты, мы хотим представить вам один из лучших современных автомобилей - Jetour Dashing, 2022 года выпуска. Этот автомобиль отличается стильным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Внутри вас встретит светлый салон, который прекрасно сочетается с панорамной крышей. Ощущение свободы и пространства будет сопровождать вас в каждой поездке.

Jetour Dashing оснащён бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что обеспечивает максимальный комфорт при использовании автомобиля. Электропривод передних сидений позволяет быстро и удобно подстроить их под вас, а 2-зонный климат-контроль, вентиляция и обогрев сидений помогут сохранять комфортную температуру в любых условиях.

На цифровой приборной панели вы всегда будете иметь под контролем все необходимые данные о состоянии автомобиля и текущей поездке. Контроль слепых зон и датчики парковки обеспечат максимальную безопасность при движении на дороге.

Jetour Dashing также оснащён электроприводом багажной двери и датчиком света, что делает использование автомобиля еще более удобным и практичным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь вам выбрать лучший автомобиль по оптимальной цене.

id351734

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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