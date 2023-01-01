Jetour Dashing

Jetour Dashing – это новый кроссовер, который только что поступил в продажу. Если вы ищете надежный и современный автомобиль, Jetour Dashing - отличный выбор!

Этот автомобиль был ввезен в РФ в апреле 2023 года и является абсолютно новым, без регистрации и без владельцев. Вы будете первым владельцем этого автомобиля. Он имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие, что делает его еще более привлекательным.

Jetour Dashing оснащен премиальной аудиосистемой и вентиляцией передних сидений, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство во время езды. Панорамная крыша создает ощущение свободы и простора, а камеры кругового обзора помогут избежать любых препятствий на дороге.

Этот автомобиль представляет собой переднеприводный кроссовер с покатой крышей, который конкурирует с такими моделями, как Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Arkana. Его размеры составляют 4590 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1620 мм в высоту.

Расход топлива составляет от 6.8 до 7.5 литров на 100 км в зависимости от комплектации, что делает Jetour Dashing очень экономичным автомобилем.

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