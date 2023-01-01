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Jetour Dashing
2022
3 299 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Jetour Dashing 2022

3 299 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель Dashing
  • Поколение Dashing
  • Модификация 1.6 AMT (190 л.с.)
  • Комплектация Базовая
  • Год 2022
  • Пробег 61 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 351717
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 204

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour Dashing

Jetour Dashing – это новый кроссовер, который только что поступил в продажу. Если вы ищете надежный и современный автомобиль, Jetour Dashing - отличный выбор!

Этот автомобиль был ввезен в РФ в апреле 2023 года и является абсолютно новым, без регистрации и без владельцев. Вы будете первым владельцем этого автомобиля. Он имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие, что делает его еще более привлекательным.

Jetour Dashing оснащен премиальной аудиосистемой и вентиляцией передних сидений, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство во время езды. Панорамная крыша создает ощущение свободы и простора, а камеры кругового обзора помогут избежать любых препятствий на дороге.

Этот автомобиль представляет собой переднеприводный кроссовер с покатой крышей, который конкурирует с такими моделями, как Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Arkana. Его размеры составляют 4590 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1620 мм в высоту.

Расход топлива составляет от 6.8 до 7.5 литров на 100 км в зависимости от комплектации, что делает Jetour Dashing очень экономичным автомобилем.

Не упустите возможность приобрести этот надежный и комфортный автомобиль! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь вам в выборе и ответить на все ваши вопросы.

id351717

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