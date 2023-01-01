Jetour Dashing

Хотите купить автомобиль, который будет отличаться от всех остальных на дороге? Тогда вам точно понравится Jetour Dashing! Этот автомобиль не только выглядит потрясающе, но и полностью руссифицирован, чтобы соответствовать вашим потребностям и предпочтениям.

Jetour Dashing - это машина без регистрации, что означает, что вы будете первым ее владельцем. Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами нового автомобиля, без лишних хлопот и ограничений.

Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, поэтому он абсолютно новый и готов к использованию. Вы получите электронный ПТС, и вам не придется беспокоиться о предыдущих владельцах.

Jetour Dashing имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохранит его великолепный внешний вид на протяжении многих лет. Вы будете гордиться тем, что владеете таким красивым автомобилем.

Кроме того, Jetour Dashing оснащен премиальной аудиосистемой, которая позволит вам наслаждаться качественным звуком во время поездок. Вентиляция передних сидений обеспечит комфорт и свежесть в жаркую погоду.

А что вы скажете о панорамной крыше? С Jetour Dashing вы сможете наслаждаться прекрасными видами и проникновенным светом в салоне. Это добавляет особый шарм и роскошь к вашей поездке.

И, конечно же, Jetour Dashing оснащен камерами кругового обзора, что обеспечивает безопасность и удобство при парковке и маневрировании.

Не упустите возможность стать первым владельцем Jetour Dashing! Приобретите этот автомобиль прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом, стилем и инновационными технологиями, которые он предлагает.

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