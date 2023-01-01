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Jetour Dashing
2023
3 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Jetour Dashing 2023

3 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель Dashing
  • Поколение Dashing
  • Модификация 1.6 AMT (190 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 31 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 354048
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 189

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour Dashing

Хотите купить автомобиль, который будет отличаться от всех остальных на дороге? Тогда вам точно понравится Jetour Dashing! Этот автомобиль не только выглядит потрясающе, но и полностью руссифицирован, чтобы соответствовать вашим потребностям и предпочтениям.

Jetour Dashing - это машина без регистрации, что означает, что вы будете первым ее владельцем. Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами нового автомобиля, без лишних хлопот и ограничений.

Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, поэтому он абсолютно новый и готов к использованию. Вы получите электронный ПТС, и вам не придется беспокоиться о предыдущих владельцах.

Jetour Dashing имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохранит его великолепный внешний вид на протяжении многих лет. Вы будете гордиться тем, что владеете таким красивым автомобилем.

Кроме того, Jetour Dashing оснащен премиальной аудиосистемой, которая позволит вам наслаждаться качественным звуком во время поездок. Вентиляция передних сидений обеспечит комфорт и свежесть в жаркую погоду.

А что вы скажете о панорамной крыше? С Jetour Dashing вы сможете наслаждаться прекрасными видами и проникновенным светом в салоне. Это добавляет особый шарм и роскошь к вашей поездке.

И, конечно же, Jetour Dashing оснащен камерами кругового обзора, что обеспечивает безопасность и удобство при парковке и маневрировании.

Не упустите возможность стать первым владельцем Jetour Dashing! Приобретите этот автомобиль прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом, стилем и инновационными технологиями, которые он предлагает.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id354048

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