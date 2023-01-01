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Jetour Dashing
2022
2 649 000 ₽
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Jetour Dashing 2022

2 649 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель Dashing
  • Поколение Dashing
  • Модификация 1.6 AMT (197 л.с.)
  • Комплектация King Plus
  • Год 2022
  • Пробег 218 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 189
  • VIN 470618
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour Dashing

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводской окрас кузова
- Камера 360
- Автозапуск
- 2-зонный климат-контроль
- Бесключевой доступ
- Датчик света
- Датчик дождя
- Парктроники передний/задний

470618

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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