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Jetour Dashing
2023
2 599 900 ₽
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Jetour Dashing 2023

2 599 900 ₽
Новый
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Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель Dashing
  • Поколение Dashing
  • Модификация 1.5 AMT (147 л.с.)
  • Комплектация Elite
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 369006
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1498 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour Dashing

JETOUR DASHING
УКАЗАНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ И С ОБМЕНОМ СТАРОГО АВТОМОБИЛЯ НА НОВЫЙ
Комплектация Elite:

Цена указана с учетом акций.
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN 150 000 РУБ.
СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ 150 000 РУБ.

Автомобиль в наличии.

Комплектация Elite:
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев сидений
- Датчики дождя и света
- Электрообогрев лобового стекла
- Панорамная крыша
- Комбинированный салон

369006

Fresh JETOUR Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 320 35 87
Время работы: c 09-00 до 21-00, без выходных.
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