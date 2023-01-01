Jetour Dashing

JETOUR DASHING

УКАЗАНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ И С ОБМЕНОМ СТАРОГО АВТОМОБИЛЯ НА НОВЫЙ

Комплектация Elite:

Цена указана с учетом акций.

СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN 150 000 РУБ.

СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ 150 000 РУБ.

Автомобиль в наличии.

Комплектация Elite:

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев сидений

- Датчики дождя и света

- Электрообогрев лобового стекла

- Панорамная крыша

- Комбинированный салон

369006