Jetour Dashing
JETOUR DASHING
УКАЗАНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ И С ОБМЕНОМ СТАРОГО АВТОМОБИЛЯ НА НОВЫЙ
Комплектация Elite:
Цена указана с учетом акций.
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN 150 000 РУБ.
СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ 150 000 РУБ.
Автомобиль в наличии.
Комплектация Elite:
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев сидений
- Датчики дождя и света
- Электрообогрев лобового стекла
- Панорамная крыша
- Комбинированный салон
369006