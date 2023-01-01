Jetour Dashing

Автомобиль в наличии.

Цена указана с учетом акций.

СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN 150 000 РУБ.

СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ 150 000 РУБ.

Комплектация Luxury:

- Камеры кругового обзора

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Система контроля слепых зон

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

371729