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Jetour Dashing
2023
2 709 900 ₽
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Jetour Dashing 2023

2 709 900 ₽
Новый
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Купить онлайн
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing
Jetour Dashing

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель Dashing
  • Поколение Dashing
  • Модификация 1.5 AMT (147 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 368891
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1498 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour Dashing

Автомобиль в наличии.

Комплектация Comfort:
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев сидений
- Датчики дождя и света
- Электрообогрев лобового стекла

368891

Fresh JETOUR Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: + 7 473 201 71 87
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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