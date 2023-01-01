Jetour Dashing
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя
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