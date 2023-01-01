Jetour Dashing
Автомобиль в наличии.
Стоимость автомобиля указана с учетом акций.
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN 150 000 РУБ.
СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ 150 000 РУБ.
Комплектация Luxury:
- Камеры кругового обзора
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Система контроля слепых зон
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
368786